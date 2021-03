Calciomercato – Inter su Muriel, promosso da… Sacchi

L'Inter cerca rinforzi sul calciomercato e pensa a Muriel, che è stato "benedetto" da Sacchi, ex allenatore del Milan.

L'Inter non vuole che passi anche il prossimo calciomercato senza aver acquistato un attaccante, che potrebbe essere Luis Muriel. Il colombiano classe 1991 è la prima scelta per l'attacco di Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro lo vuole fortemente per le sue caratteristiche, che si sposano con il gioco difensivo e in ripartenza dell'allenatore pugliese. L'attaccante dell'Atalanta, infatti, abbina grande velocità e potenza fisica a qualità e tecnica. Inoltre, visto che non è più giovanissimo, potrebbe essere ceduto anche per "soli" 26 milioni. A dare la benedizione sulle qualità di Muriel ci ha pensato anche Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, con cui ha vinto tutto, che ai microfoni della Gazzetta, ha detto: "Talento immenso, ha una tecnica pazzesca". Intanto il Milan torna a pensare a un terzino sinistro dal campionato italiano >>>