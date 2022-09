Inter, stallo totale sul rinnovo di Skriniar. Ma si parla solo di Leao

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, potrebbe non rinnovare il suo contratto: il PSG insiste. Situazione ribaltata, dunque, a Milano

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, finalmente, affronta la questione del rinnovo del contratto di Milan Skriniar con l'Inter. È stallo totale, infatti, tra il difensore slovacco, classe 1995, e la società di Viale della Liberazione. Si pensava che questa sosta di Serie A e Champions League potesse essere il momento giusto per affrontare il problema. Invece è giunto un ulteriore slittamento in avanti della discussione. Al quale ha contribuito anche il momento poco felice dei nerazzurri.

La situazione, a Milano, insomma sembra essersi ribaltata. Per mesi, in questo periodo, non si è fatto altro che parlare delle difficoltà del Milan nel rinnovare il contratto di Rafael Leao. Il quale, per giunta, andrà in scadenza nel 2024 e non tra qualche mese (30 giugno 2023) come, invece, succederà per l'ex centrale della Sampdoria. E di Leao ancora se ne parla, nonostante le rassicurazioni di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, uno che non parla mai a sproposito, sulla concreta possibilità di trovare un accordo con Leao per il proseguimento della sua storia in maglia rossonera.

Inter, Skriniar può andare via a gennaio o a giugno

Ora, dunque, i riflettori tornano, come sarebbe stato logico fin dal primo momento, a spostarsi su Skriniar. Anche perché 'La Gazzetta dello Sport' sostiene che il discorso non verrà toccato a breve: di sicuro non prima di metà ottobre, quando l'Inter avrà giocato entrambe le sfide di Champions League contro il Barcellona. Questo non è un buon segnale per la permanenza di Skriniar all'Inter, visto che la volontà del PSG di regalarlo a mister Christophe Galtier non è cambiata rispetto all'ultima estate.

Il tormentone, di fatto, è tutt'altro che chiuso e questo si è capito. Per la 'rosea', nessuno, oggi, all'interno dell'Inter, può garantire che nel prossimo mese di gennaio Skriniar sarà ancora un difensore della squadra di Simone Inzaghi. L'ottimismo, sulla questione, non è diffuso. La trattativa per il rinnovo del suo contratto è in salita e servirà, dunque, un'impresa per allungare l'accordo oltre l'attuale data di scadenza.

L'Inter aveva pensato ad una strategia 'ponte', ovvero un rinnovo di contratto breve (2-3 anni anziché 5), oppure l'inserimento nel nuovo contratto di Skriniar di una clausola rescissoria, così da rimandare il problema alla prossima estate. Queste soluzioni interlocutorie, però, non entusiasmano il giocatore. Gennaio sarà un bivio: in caso di proposta del PSG, l'Inter, che non vorrebbe perdere lo slovacco a costo zero, la accetterà qualora restasse questa la situazione.

Ma sarebbe una proposta, nel caso, ben inferiore ai 60 milioni di euro proposti dal club di Nasser Al-Khelaïfi solo qualche mese fa. Per 'La Gazzetta dello Sport', il PSG potrebbe portarsi via Skriniar per 30 milioni di euro a gennaio. Oppure, addirittura, trovare un'intesa a gennaio per giugno prossimo, quando il giocatore sbarcherebbe sotto la Torre Eiffel a parametro zero. Con il conseguente bagno di sangue per la società di Steven Zhang, già alle prese con un rosso in bilancio importante.

Qual è, in questa vicenda, il pensiero di Skriniar? Lui non accetta soluzioni a tempo, da quanto è filtrato e, al di là di quello che sarà il suo futuro, per la 'rosea' non sarebbe poi così entusiasta di cambiare maglia a stagione in corso. Sa per certo, poi, che l'Inter non arriverà mai a garantirgli i 9 milioni di euro a stagione di stipendio tra parte fissa (7,7) e bonus (1,3) che il PSG gli ha proposto da mesi. La sua partenza a zero, dunque, è tutt'altro che da escludere.