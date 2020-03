Calciomercato Inter – Si riflette sul futuro di Godin: non esclusa la cessione

CALCIOMERCATO INTER – Un acquisto chiuso con ampio anticipo quello di Diego Godin per l’Inter, convinta di aver trovato il giusto rinforzo d’esperienza al centro della difesa. Eppure dopo qualche mese questa convinzione è andata sempre più sbiadendosi. L’uruguaiano non si è mai adattato alla classica difesa a 3 di Antonio Conte, dimostrando spesso difficoltà dal punto di vista della posizione e dell’impostazione. Difficoltà che hanno portato il tecnico nerazzurro a preferirgli sempre più spesso il classe 1999 Alessandro Bastoni.

Vista la situazione, come riportato da ‘Calciomercato.com’, Godin sta facendo le opportune valutazioni per decidere circa il proprio futuro. Il giocatore si sente importante nello spogliatoio, ma si aspettava di esserlo anche in campo. Per questo motivo non è esclusa una cessione in estate, ma non ci sarà nessuna pressione da parte del numero 2 nerazzurro, che si è sempre dimostrato un professionista esemplare e continuerà ad esserlo fino a fine stagione. Intanto ecco la nostra intervista al giornalista Paolo Bargiggia: ecco cosa ha detto ai nostri microfoni, continua a leggere >>>

