Calciomercato Inter – Sanchez, futuro in bilico nel segno del 7

L'Inter pensa a cosa fare con Sachez nel prossimo calciomercato. 7 il numero chiave: come il suo, l'ingaggio e i gol segnati.

Sarà una sessione di calciomercato durissima per l'Inter, che dovrà provare a bilanciare le esigenze economiche e quelle di campo. A partire dal futuro di Alexis Sanchez, cileno che potrebbe essere fondamentale nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, ma che non è più sostenibile per il bilancio nerazzurro, scrive la Gazzetta. Tutto ruota intorno al numero 7. È il numero di maglia del classe 1988, il numero di gol segnati nell'ultimo campionato e anche e soprattutto il suo ingaggio. Poco di più, ovvero 7,5 milioni, è la sua valutazione. Il dato pesante, in tutti i sensi, è quello dello stipendio. Un dato che cozza con la volontà di ridurre gli stipendi del 15% e soprattutto con l'effettivo contributo del fantasista cileno.