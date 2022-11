Calciomercato Inter – Skriniar prende tempo sul rinnovo: il motivo

L'Inter è in trattativa per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar prima della sessione invernale di calciomercato. Ecco la situazione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar con l'Inter. Come noto l'attuale accordo tra il difensore centrale slovacco, classe 1995 e il club di Viale della Liberazione, scadrà al termine di questa stagione, il 30 giugno 2023.

Da mesi è cominciato il lavoro per arrivare alla firma, una soluzione che, per la 'rosea', vorrebbero entrambe le parti in causa ma che, ad ogni modo, non è ancora vicina a essere apposta. Ci sono continui contatti tra Inter e Skriniar ma per giungere al rinnovo c'è ancora distanza tra domanda e offerta.

Rinnovo Skriniar, c'è ancora distanza. E lui se ne va a Dubai — Un incontro sarebbe dovuto avvenire questo weekend, ma Skriniar è andato in vacanza a Dubai e quindi è saltato. L'orizzonte temporale, pertanto, si è ormai spostato a dicembre. Il PSG ha fatto il possibile per portare il giocatore in Ligue 1, arrivando ad offrire al giocatore il triplo di quanto percepito nella Milano nerazzurra. Oltre che, ovviamente, un progetto tecnico superiore, con la vittoria della Champions League come obiettivo primario.

Per 'La Gazzetta dello Sport', però, né Inter né Skriniar hanno mai spinto troppo per il trasferimento. Il club, dal canto suo, ha sempre continuato a chiedere 80 milioni di euro. Che, per un giocatore in scadenza, equivale a dire che è incedibile. Dopo che il Presidente Steven Zhang l'ha tolto ufficialmente dal mercato, sono cominciate le manovre per una nuova intesa.

Il PSG gli offrirebbe molto di più. Ecco perché chiede uno sforzo all'Inter — Pertanto si tratta e si tratterà: Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non possono offrirgli più di 6 milioni di euro a stagione, a fronte degli 8,5 più 500mila euro di bonus che gli aveva offerto il PSG. Skriniar sa benissimo che il rinnovo con l'Inter non arriverà a queste cifre ... ma si aspetta che almeno i nerazzurri alzino l'offerta.

Skriniar spera di arrivare almeno a 6,5 di parte fissa, ovvero quanto garantito a Marcelo Brozovic, più un altro milioncino di bonus. Tutto è in evoluzione, è presto per arrivare a delle conclusioni. Quel che è certo è che il giocatore si aspetta uno sforzo in più da parte del club per poter firmare il nuovo contratto.