Calciomercato Inter – Qualcuno si gioca la conferma nel finale

Il prossimo calciomercato dell'Inter potrebbe essere soprattutto in uscita. In tanti si giocano la riconferma.

L'Inter punta allo Scudetto con uno sguardo al calciomercato. Il gruppo è unito e punta al tricolore, ma molti di questi si giocheranno in questo finale di stagione la riconferma in nerazzurro. Il mercato interista potrebbe essere focalizzato soprattutto su di loro. Anche loro daranno tutto, ma questo finale di stagione avrà un peso particolare rispetto a tutti gli altri. Ovviamente la conquista del titolo potrebbe portare a un aumento delle possibilità di rimanere, ma anche a un innalzamento del valore. Si parte dalla porta, dove Samir Handanovic, portiere sloveno classe 1984, è in scadenza di contratto nel 2022 e potrebbe salutare per 2,4 milioni o rinnovare. Il suo vice, Ionut Radu, rumeno classe 1997, partirà in prestito perché l'Inter non ci punta e vuole rivalutarlo; mentre il terzo, Daniele Padelli, è in scadenza: il classe 1985 potrebbe anche restare, farà presto il punto con la società.

In difesa le situazioni invece sono un po' più delineate. Per molti ci sarà un rinnovo di contratto, mentre è difficile pensare che Aleksandar Kolarov possa rinnovare: il serbo classe 1985 lascerà a zero. Per tutti gli altri zero dubbi. Tranne che per Andrea Ranocchia. Il difensore classe 1988 è in scadenza e potrebbe rinnovare così come salutare per trovare più spazio altrove. La decisione sarà sua. A centrocampo in bilico c'è Ashley Young, in scadenza: l'inglese classe 1985 sembra destinato a lasciare. In vendita ci sarà Matias Vecino, uruguaiano classe 1991 che i nerazzurri valutano 12 milioni. Da valutare la situazione di Arturo Vidal: il cileno classe 1987 deve dimostrare di valere in questo finale di stagione, altrimenti potrebbe partire per 6 milioni, con un anno di anticipo.