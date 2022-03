Calciomercato Inter – Pronta una maxi offerta per convincere Dybala

In vista della prossima sessione di calciomercato l'Inter farà di tutto per provare a strappare Paulo Dybala alla Juventus

Uno dei temi più caldi della prossima sessione di calciomercato sarà certamente la posizione di Paulo Dybala , a metà strada fra Juventus ed Inter . Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giuseppe Marotta conosce l'attaccante argentino da molto tempo e sarebbe pronto a fare follie per regalarlo a Simone Inzaghi .

Nelle scorse ore, infatti, ci sarebbe stato un contatto fra l'amministratore delegato nerazzurro e l'agente della Joya, prima dell'incontro con la dirigenza bianconera. Marotta, secondo la rosea, avrebbe messo sul piatto un ingaggio da 7,5 milioni a stagione più bonus per ben cinqueanni di contratto.