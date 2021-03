Calciomercato Inter – Potrebbe tornare Lazaro: le ultime

Lazaro continua a non convincere e il Borussia Moenchengladbach potrebbe rispedirlo all'Inter senza riscattarlo nel prossimo calciomercato.

Dopo non essersi imposto all'Inter, ora Valentino Lazaro ha vissuto una stagione piena di alti e bassi nel Borussia Moenchengladbach. Come sottolinea la Gazzetta, l'austriaco è stato autore del gol più bello del 2020 (votato dai tifosi), ha giocato spesso e anche discretamente, ma ha avuto ancora una volta anche tanti problemi fisici, che ne hanno condizionato il rendimento. Ecco perché il club tedesco, che lo ha preso in prestito, non è così convinto di riscattarlo a fine stagione. Se così fosse, Lazaro farebbe ritorno in nerazzurro.

L'Inter lo ha acquistato per 22,4 milioni nell'estate 2019 dall'Hertha Berlino, ma la scorsa estate lo ha subito ceduto in prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 15 milioni. Al momento, però, il riscatto sembra abbastanza lontano, come ha sottolineato anche il direttore sportivo dei tedeschi, che ha sottolineato come dipenderà dalla strategia nella creazione della rosa del prossimo anno e come per il momento non abbiano ancora deciso nulla. I dubbi derivano dalla condizione fisica di Lazaro, che ha saltato anche l'ultima partita della Nazionale per un problema al quadricipite. In campionato ha invece saltato cinque partite a inizio stagione e più di un mese nel 2021.

Guai fisici che lo stanno perseguitando ormai da diverso tempo: nel 2013 si è rotto il metatarso, nel 2015 i legamenti della caviglia, nel 2017 lo ha frenato un problema al collaterale, poi le tante noie muscolari. In sette anni, sono più di 500 i giorni in cui è stato indisponibile. Un peccato, visto che quando invece è in salute ha più volte dimostrato di essere un giocatore di buon livello. Così, il Gladbach è molto dubbio sul riscatto e Lazaro potrebbe tornare all'Inter per il prossimo anno.