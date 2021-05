Calciomercato Inter – Possibile scambio con la Roma di Mourinho

Possibili affari tra Roma e Inter nel prossimo calciomercato, grazie a Mourinho. Uno scambio fattibile, ma non solo. Ecco le ultime notizie.

Stefano Bressi

Ormai lo Scudetto è conquistato e in casa Inter si pensa già al prossimo calciomercato. Bisognerà prima capire qual è la situazione finanziaria, ma dopo che Steven Zhang avrà avuto i colloqui individuali con i giocatori, allora Giuseppe Marotta potrà iniziare a capire come potersi muovere. Bisogna anche capire se Antonio Conte deciderà di rimanere in panchina oppure no e pare che la prossima settimana sarà quella decisiva, visto che sarà quella dell'incontro tra Zhang e Conte. Fiato sospeso.

I nerazzurri quindi attendono di conoscere il loro prossimo allenatore, mentre sono pronti a sfidare José Mourinho, sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese, che ha fatto il Triplete con l'Inter, tornerà in Serie A dal prossimo anno. I rapporti con i nerazzurri sono ottimi e dunque potrebbe fare da tramite per alcune operazioni di mercato, che potrebbero convenire a entrambi i club. In particolare, uno scambio è possibile: Matias Vecino in giallorosso e Chris Smalling in nerazzurro. L'uruguaiano classe 1991 ha il contratto in scadenza nel 2022 e non rientra nel progetto, mentre l'inglese classe 1989 non piace a Mourinho, che gradirebbe invece Vecino. I prezzi sono simili: 12 milioni Vecino e 15 milioni Smalling, quindi potrebbe esserci un piccolo conguaglio in favore dei giallorossi.

Potrebbe però non essere l'unica operazione tra i due club. La Roma sta sempre aspettando di capire chi sarà il suo attaccante l'anno prossimo. Nel caso in cui Edin Dzeko non fosse considerato un titolare, potrebbe partire. Bosniaco classe 1986, ha il contratto in scadenza nel 2022. Il prezzo è di soli 5 milioni e da tempo è nel mirino dell'Inter. Infine, c'è anche la possibilità Alessandro Florenzi. Il classe 1991 potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint-Germain e, in tal caso, l'Inter sarebbe in prima fila. Il prezzo è di 9 milioni, quelli del riscatto.