Calciomercato Inter – Paredes nel mirino, ecco le ultime

CALCIOMERCATO INTER – Sono almeno tre anni che Antonio Conte insegue sul mercato Leandro Paredes. È da quando allenava il Chelsea, infatti, che vorrebbe l’argentino, ai tempi centrocampista della Roma. In quella circostanza, però, Paredes ha preferito trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo e poi, successivamente, è passato al Paris Saint-Germain, club in cui milita anche oggi. Così, Paredes e Conte continuano a essere separati, almeno per ora.

Infatti, secondo la Gazzetta, nonostante le difficoltà economiche legate al Coronavirus e alla possibile riformulazione societaria, la dirigenza sarebbe pronta ad accontentare il tecnico pugliese con il centrocampista classe 1994. Paredes sarebbe ideale nel centrocampo di Conte, potendo svolgere sia il ruolo di regista che quello di mezzala. Paredes sa occupare qualsiasi zona del centrocampo. Ai tempi dell’Empoli ha giocato davanti alla difesa, mentre prima aveva giocato anche da trequartista. Im Francia, invece, è stato spostato mezzala. Conte potrebbe utilizzarlo sia in alternanza con Marcelo Brozovic, croato classe 1992 di norma regista, che al suo fianco. In quella zona, infatti, l’Inter sta soffrendo e non poco lo scarso rendimento dei giocatori disponibili. Paredes ha piedi buoni e grinta, connubio ideale per le squadre del salentino.

Ciò che porta Conte a volere fortemente Paredes è anche il fatto che l’argentino, nonostante sia straniero e venga dall’estero, non avrebbe neanche bisogno del periodo d’adattamento, avendo già giocato in Serie A e sarebbe quindi pronto all’uso. Un centrocampista totale, abituato anche a competere ad alti livelli. Paredes è sinonimo di garanzia. Il prezzo è di 20 milioni, sarà disposta l’Inter a fare questo sforzo?

