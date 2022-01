Calciomercato Inter – Onana in arrivo a Milano per le visite mediche

Le ultime news di calciomercato sull'Inter: sarà André Onana il futuro portiere dei nerazzurri. Arriverà a costo zero dall'Ajax. I dettagli

L'Inter sta per chiudere il primo colpo di calciomercato per la stagione 2022-2023. Si tratta di André Onana, classe 1996, portiere del Camerun e dell'Ajax che non rinnoverà il proprio contratto con i 'Lancieri' di Amsterdam e che si unirà ai nerazzurri a partire dal prossimo 1° luglio.

La notizia era nell'aria già da un po', nonostante lo stesso portiere africano avesse provato a 'mischiare un po' le carte', dichiarando la propria preferenza per il Barcellona, club in cui è cresciuto, e sottolineando come con l'Inter non ci fosse nulla in realtà. Invece le cose non stavano proprio così.

Secondo quanto riferito, in Francia, da 'RMC Sport', Onana sarebbe infatti in arrivo a Milano, dove effettuerà le visite mediche con l'Inter. Test, come di consueto, propedeutici alla firma sul suo nuovo contratto con il suo nuovo club. Onana, che ha ottenuto un permesso per spostarsi da Yaoundé (Camerun), dove disputerà la Coppa d'Africa verso l'Italia, firmerà per cinque anni, fino al 30 giugno 2027.