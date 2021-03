Calciomercato Inter – Occasioni cercasi: eccone dieci in Serie A

L'Inter cerca rinforzi sul calciomercato, ma soprattutto delle occasioni. Eccone dieci dal campionato italiano.

Stefano Bressi

La situazione economica dell'Inter non è semplice e anche il calciomercato, ovviamente, ne risente. Giuseppe Marotta lavora affinché si possano sfruttare le occasioni che, eventualmente, si andranno a creare. Si cercano giocatori forti, ma a basso costo. Si cerca però soprattutto la sicurezza: servono ragazzi pronti a fare la differenza e che, dunque, conoscono bene il campionato di Serie A. Ecco, dunque, dieci potenziali occasioni di mercato che provengono proprio dal campionato italiano. Eccole tutte.

Come noto, si cerca un attaccante che possa andare ad ampliare il pacchetto offensivo nerazzurro. Un'idea potrebbe essere Andrea Belotti. Il classe 1993 è capitano del Torino. Questo, ovviamente, complica un po' le cose. Il suo contratto, però, è in scadenza nel 2022. Ciò significa che in estate bisognerà fare il punto: o rinnovo o cessione, con buona pace per le richieste granata da 100 milioni. Se il Toro dovesse retrocedere, sarebbe probabile la cessione. In caso di salvezza, tutto possibile.

A centrocampo, invece, il sogno è sempre lo stesso: Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo classe 1995 della Lazio è pronto al salto in una big e i nerazzurri lo inseguono ormai da tantissimo tempo. Claudio Lotito, però, non fa sconti: l'Inter dovrà mettere sul piatto almeno 70 milioni per aggiudicarselo.

Molto più probabile, invece, l'arrivo di Juan Musso. Il portiere argentino classe 1994 è stato individuato dall'Inter come erede tra i pali. L'Udinese si conferma una grande società nello sfornare estremi difensori, ma anche una bottega carissima: servono 20 milioni per prenderlo. Una spesa, questa, che però l'Inter deve sostenere in vista del futuro.

Dai friulani potrebbe arrivare anche un altro giocatore. Rodrigo De Paul è in trattativa con l'Inter da tantissimo tempo e la prossima estate potrebbe essere la volta buona per il trasferimento. Classe 1994, ha ormai dimostrato di essere un giocatore di primo livello. L'Udinese lo valuta 35 milioni. Quindi con 55 milioni i nerazzurri farebbero pacchetto completo.

Un'alternativa a centrocampo potrebbe essere anche Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista classe 1996 della Roma ha una clausola rescissoria molto bassa: 30 milioni appena per aggiudicarselo. Finora non ha mai voluto lasciare la squadra del cuore, ma dopo le ultime critiche potrebbe cambiare idea. Se l'Inter si presentasse con una buona offerta, tutto sarebbe possibile.

Sempre dalla Roma piace anche Gianluca Mancini, che è la prima scelta invece per la difesa. Il difensore classe 1996, però, è molto difficile arrivi in nerazzurro. L'Inter lo valuta 25 milioni, ma sono troppo pochi per la Roma, che dovrebbe anche riconoscere una percentuale alla squadra precedente. Insomma, Mancini non sembra essere nel futuro nerazzurro.

L'arrivo più probabile dalla Roma, e la vera occasione di mercato, potrebbe essere invece Edin Dzeko. Anche lui è un vecchio pallino interista. Il bosniaco classe 1986 è ormai destinato a salutare la Roma in estate, anche perché ha il contratto in scadenza nel 2022. Basteranno 8 milioni per aggiudicarselo e l'Inter sembra pronta a investire questa piccola somma.

Immancabile anche un derby di mercato con il Milan. Per la difesa c'è l'idea Nikola Milenkovic. Serbo, classe 1997, è uno dei pezzi pregiati della Fiorentina. In estate il Milan ha provato più volte ad aggiudicarselo, ma le richieste viola sono sempre state molto alte. Lo sono ancora, ma ora un po' di meno: 28 milioni la cifra richiesta, nonostante il contratto in scadenza nel 2022. L'Inter riflette e prova la beffa ai cugini, ma resta molto difficile.

Un sogno di mercato è Robin Gosens. L'Inter cerca rinforzi sulla fascia di sinistra, qualcuno che possa bilanciare la forza con la fascia opposta, e il tedesco classe 1994 dell'Atalanta sembra essere la soluzione ideale. Anche in questo caso, però, la cifra è molto importante: 28 milioni la richiesta.

Un'idea destinata a rimanere tale: Manuel Locatelli. L'Inter si è informata sul centrocampista classe 1998 del Sassuolo, che però è destinato ad altri lidi. I neroverdi sono pronti a incassare 35 milioni, ma a pagarli non sarà l'Inter. In caso di clamorosi sconvolgimenti, però, i nerazzurri sono pronti ad approfittarne.