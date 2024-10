Calciomercato – L’Inter sonda una ex conoscenza del Milan: ecco chi è

Come riferito da Tuttosport, l'Inter sta intensificando i suoi sforzi per Nicolò Bertola dello Spezia, accostato in passato anche al Milan.

Redazione 15 ottobre 2024 (modifica il 15 ottobre 2024 | 15:54)

Come riferito da Tuttosport, l'Inter sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi Nicolò Bertola, giovane centrale dello Spezia, accostato in passato anche al Milan.

Bertola, alto 192 centimetri, è diventato un pilastro della formazione di Luca D'Angelo, che attualmente occupa la seconda posizione in Serie B, alle spalle del Pisa. La sua solidità difensiva ha contribuito a mantenere la squadra imbattuta, con solo sette reti incassate, il miglior risultato insieme al Palermo. Il giovane ha debuttato in Serie A nel maggio del 2022 e ha già collezionato otto presenze da titolare, segnando due gol in un ruolo di braccetto in una difesa a tre.