Calciomercato Inter – Marotta sogna quattro colpi incredibili

L'Inter è ormai vicina a vincere lo Scudetto e pensa già al calciomercato. L'AD nerazzurro ha l'obiettivo di prendere quattro giocatori.

Dopo dieci anni l'Inter è pronta a vincere nuovamente un trofeo e quindi si inizia già a pensare al prossimo calciomercato. Giuseppe Marotta è già al lavoro per ottenere il massimo possibile, nonostante la situazione economica interista non sia delle migliori. Il prossimo anno c'è l'obiettivo di confermarsi in Italia e cercare di far bene anche in Champions League. Bisogna quindi rendere la squadra ancora più forte. Per ora, sul taccuino di Marotta per l'Inter ci sono quattro nomi da sogno.

Il primo è Georgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese classe 1990 è in scadenza di contratto a giugno con il Liverpool. Ciò significa che potenzialmente può già accordarsi con qualsiasi altro club. L'Inter è molto interessata e Wijnaldum piace tantissimo a tutti, dirigenza e allenatore. Ovviamente bisogna però presentare un'offerta economica al giocatore importante.

Il secondo nome è un vecchio pallino, ormai molto vicino: Rodrigo De Paul, argentino classe 1994 di proprietà dell'Udinese. Per lui bisognerà pagare e anche abbastanza. La richiesta friulana è di circa 38 milioni. Antonio Conte lo ha sempre voluto e questa estate potrebbe essere quella giusta per averlo finalmente a disposizione.

Un altro argentino sempre nel mirino è Paulo Dybala. Più volte il classe 1993 della Juventus è stato al centro dei discorsi di Marotta e ora che il contratto è in scadenza nel 2022 e il rinnovo sempre molto lontano potrebbe essere il momento giusto per l'affondo decisivo. La Juventus però non fa sconti, soprattutto all'Inter: vuole 60 milioni per lasciar andare la Joya. I nerazzurri ci pensano.

Infine, sempre per il centrocampo, un altro vecchio pallino: Sergej Milinkovic-Savic. Probabilmente il serbo classe 1995 della Lazio, inseguito a lungo anche dal Milan, è il vero grande sogno interista. Arrivarci non sarà per niente semplice. I biancocelesti chiedono moltissimi soldi e la sensazione è che non si possa chiudere a meno di 70 milioni, il tutto solo grazie alla volontà di Milinkovic-Savic di fare il salto in una grande squadra.