Calciomercato Inter – Ritorno Lukaku possibile, ma ad una sola condizione

Le ultime sul calciomercato dell'Inter. Dall'Inghilterra non escludono il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku, ma non è semplice

Dopo due stagioni da protagonista assoluto con la maglia dell'Inter, Romelu Lukaku ha deciso di ritornare in Premier League. Con la maglia del Chelsea, però, il belga non sta recitando un ruolo da protagonista dal momento che non è una prima scelta per Thomas Tuchel.