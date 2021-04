Calciomercato Inter – Lukaku può dire addio: il parere

L'Inter dovrà fare delle cessioni importanti nel prossimo calciomercato e anche Lukaku potrebbe lasciare. Ecco il parere di Cassano.

L'Inter pensa già al calciomercato, visto che lo Scudetto è praticamente cosa fatta: mancano 8 giornate e il vantaggio sul Milan è di 11 punti. I nerazzurri sono lanciati, ma potrebbero essere costretti a delle cessioni importanti per sistemare le casse. Ai top club europei piacciono molti giocatori e in particolare da un po' si parla di un fortissimo interesse del Manchester City per Romelu Lukaku. Lo vorrebbe fortemente Josep Guardiola. Finora, il belga classe 1993 è stato il protagonista assoluto e potrebbe essere l'erede di Sergio Aguero. L'argentino, classe 1988, è in scadenza di contratto e si svincolerà. I nerazzurri potrebbero lasciarlo andare per 90 milioni, una cifra che consentirebbe di far respirare le casse interiste e che sarebbe difficilmente rifiutabile. Della questione ha parlato anche Antonio Cassano, ex sia di Milan che di Inter. Il Pibe de Bari ha detto che Lukaku non c'entra nulla con l'idea di calcio di Guardiola e che se lo dovesse prendere non tiferebbe più per lui. Ma si è detto anche convinto che i procuratori stiano facendo "cinema" per ottenere un rinnovo.