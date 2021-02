Calciomercato Inter – L’obiettivo nerazzurro pensa al Napoli

Un obiettivo dell’Inter ha parlato del Napoli

Prima di tornare in campo per uno degli impegni più importanti della stagione, l’Inter cerca rinforzi sul calciomercato, anche se chiuso. Si lavora già per la prossima estate. Uno degli obiettivi nerazzurri sembra essere Rui Silva, portoghese classe 1994 di proprietà del Granada. Il portiere è infatti in scadenza di contratto e dunque potrebbe accordarsi con un qualsiasi altro club. Viene da ottime stagioni in Liga e proprio per questo nelle ultime settimane l’Inter ha accelerato per cercare di aggiudicarselo come nuovo estremo difensore. Per ora, però, Rui Silva deve scendere in campo con il Granada e sembra essere totalmente concentrato su questo. Anche perché stasera gioca in Europa League contro il Napoli.

Ieri ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, presentando il match contro la squadra di Gennaro Gattuso, allenatore partenopeo ed ex Milan. Ecco le sue parole: “Sarà una partita difficile contro una grande squadra. Un club pieno di storia che noi affrontiamo con rispetto e determinazione. Si tratta di un ostacolo di grandi dimensioni, ma in Liga siamo abituati a giocare contro squadre altrettanto forti e di qualità paragonabili a quelle del Napoli. Loro sono una squadra ben organizzata e strutturata. Hanno tanti giocatori di qualità e sono bravi in contropiede. Siamo umili, è la prima volta che il club gioca l’Europa League e il fatto di aver superato un gruppo non semplice ci da forza.Siamo una squadra che supera ostacoli e il Napoli è il prossimo. Se guardiamo a storia, tradizione, esperienza europea e nomi, senza dubbio Gattuso è favorito. Ma noi non ci spaventiamo né ci tiriamo indietro. Sono mesi che lottiamo contro grandi squadre. A volte perdiamo, altre vinciamo, ma competiamo sempre. Siamo una piccola squadra appena apparsa in Europa, le difficoltà di questa sfida ci risultano evidenti ma non importa,proveremo a superarle“.

