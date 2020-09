Calciomercato Inter – Leonardo vuole portare Skriniar al PSG

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Dopo la partenza di Thiago Silva, il Paris Saint Germain sta cercando con insistenza un difensore centrale.

Leonardo e i suoi collaboratori hanno individuato in Milan Skriniar dell’Inter il nome giusto. Skriniar, messo un po’ da parte da Antonio Conte sul finale della scorsa stagione, potrebbe lasciare il club nerazzurro per finanziare il colpo N’golo Kantè che Giuseppe Marotta vuole portare a termine. La partita Skriniar-Inter-PSG si gioca sulla formula. Il club francese lo vuole in prestito senza obbligo di riscatto, mentre l’Inter non è della stessa idea.

