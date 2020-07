Calciomercato Inter – Le parole di Marotta su Eriksen e Kumbulla

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Beppe Marotta ha parlato di calciomercato, obiettivi e strategie future per la sua Inter. Dopo aver respinto con fermezza le voci su un suo addio all’Inter: “Sono solo fake news, sono legato all’Inter”. Ecco le sue dichiarazioni su Lautaro, Eriksen e Kumbulla.

LAUTARO MARTINEZ – “Questa cosa non ci distoglie dagli impegni, direi che ne abbiamo parlato fin troppo”

ERIKSEN – “Le aspettative erano e sono molte, ma è chiaro che venendo dall’estero ci potessero essere delle difficoltà. Conte sta facendo il massimo per inserirlo ma bisogna avere pazienza per non caricarlo di troppe responsabilità. Non ci sono responsabilità del singolo. La squadra si è espressa bene, poi il cambio modulo penso sia un fatto altrettanto fisiologico. L’allenatore lo ha fatto anche altrove”.

KUMBULLA – “Diciamo che è seguito da tanti club. Sono contento per lui perché è molto giovane, mi dispiace da italiano che abbia scelto un’altra Nazionale ma è uno dei talenti che il calcio italiano riesce ad annoverare”.

