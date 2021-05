Calciomercato Inter – Lazaro torna e riparte subito: le ultime

L'Inter dovrà cedere nel prossimo calciomercato e per salvare i big proverà a piazzare molti esuberi, tra cui anche Lazaro.

Il prossimo calciomercato dell'Inter sarà molto complicato e, come noto, dovrà concludersi con saldo positivo. Ciò significa che dovranno necessariamente essere delle cessioni, che dovranno anche essere sostanziose se si vorrà provare anche a rinforzarsi. Ovviamente c'è la speranza che non ci sia bisogno di cedere i big, ma affinché ciò avvenga serve piazzare molti esuberi. Tra questi c'è sicuramente Valentino Lazaro, che è stato già bocciato da Antonio Conte e attualmente si trova in prestito al Borussia Moenchengladbach. I tedeschi però non lo riscatteranno. Così, l'austriaco classe 1996 tornerà all'Inter, che però è pronta subito a cederlo nuovamente. Piace a diversi club di Premier League o di Bundesliga. La speranza nerazzurra è di incassare 10 milioni almeno.