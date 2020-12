Calciomercato Inter – Lautaro Martinez vicino all’addio

CALCIOMERCATO INTER – Ora l’Inter sogna il passaggio del turno in Champions League e dunque sogna anche un mercato all’altezza. Sarà però un mercato che dovrà essere autofinanziato, visto anche il pesante rosso di bilancio. Ciò significa che per acquistare bisognerà sacrificare qualche pezzo pregiato. Uno sarà sicuramente Christian Eriksen, che ha ormai il futuro segnato. Il danese classe 1992 può portare nelle casse interiste fino a 50 milioni. Potrebbe però non essere l’unico a salutare: insieme a lui anche Lautaro Martinez.

Sul Toro c’è da tempo l’interesse del Barcellona, che non si è mai calmato del tutto e potrebbe tornare all’assalto in vista di un sempre più probabile addio di Lionel Messi. Da un argentino all’altro, Lautaro è considerato l’erede perfetto del connazionale classe 1987. Però i blaugrana non sono gli unici disposti a provarci per il Toro. Ci sono anche tanti altri top club che hanno iniziato già a chiedere informazioni a riguardo.

Secondo voci spagnole, Lautaro sarebbe pronto a trasferirsi in uno dei due top club spagnoli o in Premier League. Una vera e propria asta potrebbe scatenarsi e si potrebbe tranquillamente arrivare a una valutazione molto vicina ai 111 milioni di clausola rescissoria che la scorsa estate nessuno ha voluto pagare. Il futuro è incerto, ma Lautaro è sempre più destinato a lasciare la squadra nerazzurra.

LEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA DI OGGI >>>