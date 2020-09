Calciomercato Inter – Lautaro Martinez, incontro con gli agenti: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – Come riporta ‘TuttoMercatoWeb’, oggi è andato in scena un incontro tra l’Inter e gli agenti di Lautaro Martinez. Un incontro interlocutorio, ma abbastanza positivo. I nerazzurri sanno bene che il ‘Toro’ piace al Barcellona, ma conoscono altrettanto bene la situazione finanziaria blaugrana. Per il momento è impossibile per il club spagnolo pensare di chiudere un’operazione così importante, ma qualora si trovasse il modo, l’argentino sarebbe l’obiettivo numero uno. Nel frattempo, però, l’Inter ha gettato le basi per un rinnovo di contratto fino al 2025 con adeguamento dello stipendio. Per questo motivo, Lautaro è sempre più vicino alla permanenza.

