Calciomercato Inter – Lautaro Martinez al Barcellona? Solo a due condizioni

CALCIOMERCATO INTER – Lautaro Martinez pare destinato a lasciare l’Inter la prossima stagione. Su di lui è forte, ormai da mesi, l’interesse del Barcellona di Messi, che più di tutti lo ha sponsorizzato. Ma il club nerazzurro non ha intenzione di lasciarsi sfuggire il talento argentino senza avere un pagamento idoneo.

Le richieste dell'Inter in termini economici per cedere Lautaro Martinez sono chiare: pagamento della clausola rescissoria di 111 milioni di euro. C'è solo un'altra alternativa, che prevederebbe l'inserimento di uno scambio. Si parte comunque da una base fissa altissima, pari a 90 milioni di euro, e il cartellino di un calciatore come scambio. Non ancora chiaro il nome eventuale.