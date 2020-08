Calciomercato Inter – La Juventus si accaparra un obiettivo nerazzurro

CALCIOMERCATO INTER – Rivoluzione totale in casa Barcellona. Dopo la deludente stagione appena conclusa, i blaugrana hanno cambiato allenatore, scegliendo Ronald Koeman. Il tecnico olandese ha deciso di smantellare metà rosa e cambiare tutto. Ha clamorosamente messo alla porta Luis Suarez, uruguaiano 33enne con ancora un anno di contratto. Se il Barça non troverà nessuno disposto a pagare 28 milioni potrebbe addirittura esserci la rescissione consensuale. Ma non solo: Koeman ha tagliato anche un altro giocatore, che ora è molto vicino alla Juventus.

Dopo essere stato sognato e inseguito dall’Inter per molti mesi, Arturo Vidal potrebbe infatti finire ai bianconeri addirittura a costo zero. Il cileno ha avuto un confronto con l’allenatore, che gli ha comunicato che non rientra nei suoi piani. Anche lui ha un altro anno di contratto, ma vista la situazione le pretese blaugrana saranno molto più basse e basteranno 11 milioni. In caso non arrivassero offerte, anche lui rescinderebbe. Andrea Pirlo l’avrebbe richiesto e gradirebbe tantissimo, mentre con l’addio di Antonio Conte dall’Inter i nerazzurri non correrebbero neanche più. Vidal torna a Torino? L’ipotesi diventa probabile.

