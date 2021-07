Calciomercato Inter – Inzaghi vuole subito Nández: la situazione

Nahitan Nández, principale obiettivo del calciomercato estivo dell'Inter. Il nuovo tecnico Simone Inzaghi vuole accelerare i tempi per averlo

Nahitan Nández è il principale obiettivo dell'Inter in questo calciomercato estivo. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Lo è per vari motivi. Il primo è perché Simone Inzaghi, nuovo tecnico nerazzurro, vede in lui un'arma tattica importante, da schierare largo a destra nel 3-5-2 al posto di Achraf Hakimi andato al PSG, o da mezzala destra in mezzo al campo.

Il secondo è perché, al momento, è il calciatore che ha più possibilità di trasferirsi nella Milano nerazzurra, visti gli ottimi rapporti con il Cagliari del Presidente Tommaso Giulini e l'affare Radja Nainggolan ancora in ballo tra le due società. Inzaghi vuole accelerare i tempi per averlo subito a disposizione. Motivo per cui, secondo la 'rosea', verso la metà della prossima settimana Inter e Cagliari si rivedranno per cercare di definire l'operazione di calciomercato per Nández.

L'assenso del calciatore ad andare a Milano c'è. L'accordo sulla formula (prestito con diritto di riscatto) tra i club, anche. Quello che bisognerà capire è l'ammontare della cifra iniziale per il prestito oneroso del centrocampista uruguaiano ai nerazzurri. L'Inter per 'La Gazzetta dello Sport', così come avvenuto per Nicolò Barella due anni fa, non vuole pagare più di 2-3 milioni di euro subito.

La trattativa per Nainggolan, dopo quella andata in porto per Dalbert, appare slegata da questa vicenda. L'inserimento, invece, del cartellino del giovane centrocampista francese Lucien Agoumé nell'affare potrebbe abbassare la richiesta 'cash' del Cagliari per Nández.

Che, al momento, si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Senza scordare la possibile carta rappresentata da Andrea Pinamonti. Nández, intanto, ha trovato un'intesa con l'Inter (contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2025, da 3 milioni di euro netti a stagione) ed aspetta notizie. Rinnovo Kessié, il giocatore alza la richiesta d'ingaggio. Le ultime >>>