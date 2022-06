Calciomercato Inter – Incontro positivo per Dybala: le ultime

Paulo Dybala potrebbe diventare presto un nuovo giocatore dell'Inter in questa sessione di calciomercato. Incontro positivo tra i nerazzurri e l'entourage dell'argentino, come riferisce 'Alfredopedulla.com'. Antun, accompagnato dagli intermediari Petralito e De Vecchi, si è visto proporre dall'Inter una base tra i 6 e i 6,5 milioni a stagione, contratto triennale con eventuale opzione per una quarta stagione per Dybala.