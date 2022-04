Calciomercato Inter – Incontro per Dybala fra Marotta ed Antun

In casa Inter l'obiettivo numero uno per il prossimo calciomercato resta Paulo Dybala, numero 10 della Juventus che andrà via a giugno a zero

Matteo Mosconi

Grandi manovre di calciomercato in casa Inter, dove nelle scorse ore si è mosso qualcosa sulla pista che porta dritta dritta a Paulo Dybala. Il quale, come noto, non rinnoverà il contratto con la Juventus in scadenza il prossimo 30 giugno.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, avrebbe avuto dei contatti diretti con Jorge Antun, agente di Dybala, prima e dopo Juventus-Inter.

L'obiettivo dell'ex dirigente della Juventus è quello di portare l'attuale numero 10 bianconero all'ombra della Madonnina, anche se l'agente è stato chiarissimo sulla concorrenza di altri club.

Possibile, dunque, un nuovo incontro nelle prossime settimane, mentre Marotta starebbe studiando anche le cessioni per finanziare il colpo. Trequartista: Milan, che opportunità in Premier! Le ultime news di mercato >>>

