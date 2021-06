Calciomercato Inter – Incontro con l’agente di Pessina | Calcio News

Secondo il Corriere della Sera l'Inter starebbe pensando a Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta e ex giocatore del Milan

Secondo il Corriere della Seral'Inter sarebbe interessata a Matteo Pessina. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti tra Giuseppe Riso, agente del calciatore, e Beppe Marotta e Piero Ausilio. Il club neroazzurro potrebbe decidere di affondare il colpo e prendere nuovamente un ex giocatore del Milan dopo Hakan Calhanoglu. Di sicuro la trattativa non può essere considerata semplice: l'Atalanta chiede 20-25 milioni per il suo gioiello, in gol anche nell'Europeo. Pessina ora è concentrato sull'Italia, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Ecco le top news sul calciomercato del Milan: le ultime sul ritorno di Bakayoko e non solo