Calciomercato Inter – Il Chelsea prepara un’offerta monstre per Lukaku

Il Chelsea prepara una super offerta per Romelu Lukaku: il belga lascerà l'Inter in questa sessione di calciomercato?

L'Inter vuole tenersi stretta Romelu Lukaku in questa sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno ceduto Achraf Hakimi per provare a risolvere le questioni finanziarie e non hanno intenzione di lasciar partire un altro big. Il Chelsea però vorrebbe provare a riportare in Premier League l'attaccante e Roman Abramovic prepara un'offerta folle che difficilmente potrà essere rifiutata, qualora arrivasse davvero.