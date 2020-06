Calciomercato Inter – Icardi al PSG: le cifre di riscatto e contratto

CALCIOMERCATO INTER – C’è l’accordo tra PSG e Inter per il riscatto di Mauro Icardi. L’attaccante argentino resterà a Parigi anche la prossima stagione, i francesi hanno deciso di riscattarlo. L’indiscrezione è stata riportata da molti media italiani. Attese le ufficialità a breve.

Relativamente alle cifre, la maggior parte dei giornalisti concorda con un riscatto fissato a 50 milioni di euro, più 7 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Questo, per esempio, è quanto scrive Gianluca Di Marzio. Un milione in più invece secondo Nicolò Schira, che sempre su Twitter concorda sulla base dei 50 milioni di euro, ma parla di 8 milioni di bonus, di cui 5 facili da raggingere e altri 3 di bonus più complessi.

Insomma, l’Inter incasserà certamente 50 milioni di euro, più una cifra variabile tra i 5 e gli 8 milioni di euro totali. Operazione totale che si avvicina ai 60 milioni, che va detto sono comunque meno di quanto era stato precedentemente stabilito per il riscatto di Icardi. Attendiamo l’ufficialità da parte dei due club. Per quanto riguarda il contratto, Icardi dovrebbe firmare per 4 anni, fino al giugno 2024, e guadegnerà 10 milioni di euro netti l’anno.

