Calciomercato Inter – I nerazzurri su Nandez: maxi scambio con il Cagliari

L'Inter è in stretto contatto con il Cagliari per provare a ottenere Nahitan Nandez in questo calciomercato estivo: maxi scambio in vista?

Riccardo Varotto

Il calciomercato dell'Inter prosegue con l'obiettivo di trovare un degno erede di AchrafHakimi e nelle ultime ore sta prendendo quota il nome di Nahitan Nandez. I nerazzurri sono in continuo contatto con il Cagliari anche per definire il trasferimento a titolo definitivo di Radja Nainggolan in Sardegna. Nelle ultime stagioni, i due club hanno chiuso varie operazioni di mercato: basti pensare ai trasferimenti di Diego Godin, Kwadwo Asamoah e lo stesso Nainggolan.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Nandez potrebbe davvero sbarcare a Milano: l'uruguaiano viene valutato 30 milioni di euro, ma i nerazzurri puntano ad inserire un paio di contropartite. Una di queste potrebbe essere Lucien Agoumé: il 19 enne francese piace molto al tecnico Leonardo Semplici. Nell'ultima stagione, il giovane centrocampista ha collezionato 12 presenze con la maglia dello Spezia. La seconda contropartita sarebbe proprio Nainggolan: il belga ha giocato in Sardegna già nelle ultime due stagioni, ma in prestito. L'Inter vuole liberarsi dell'ex Roma soprattutto per l'ingaggio: egli percepisce 8 milioni lordi l’anno.

L'interessamento dell'Inter per Nandez in questa sessione di calciomercato non spegne le altre trattative in corso: Hector Bellerin dell'Arsenal ha dato l'ok al trasferimento in nerazzurro, ma manca l'accordo con il club inglese. Anche Davide Zappacosta è un nome che Giuseppe Marotta tiene in considerazione, però le priorità sono altre, almeno in questo momento. Live Giroud: segui qui la sua prima giornata da giocatore del Milan >>>