Calciomercato Inter – Godin, due club di Premier League su di lui

CALCIOMERCATO INTER – Diego Godin via dall’Inter in estate è una possibilità concreta. E’ questa la notizia lanciata da ‘Il Corriere dello Sport’, che evidenzia le difficoltà dell’uruguaiano ad inserirsi nel progetto di Antonio Conte. Insieme ai titolarissimi De Vrij e Skriniar, il tecnico ex Chelsea non fa molta fatica ad inserire il giovanissimo Alessandro Bastoni. Per questo motivo, Godin potrebbe decidere di cambiare aria. Sulle sue tracce, secondo il noto quotidiano, ci sono due squadre di Premier League: il Manchester United e il Tottenham. Intanto Gravina non ha dubbi sul da farsi in Serie A: ecco le sue parole, continua a leggere >>>

