Calciomercato – Scambio clamorso: Kessié per Brozovic

Il Milan , al momento, sta vivendo un periodo confuso con i risultati che non stanno arrivando. Ai rossoneri potrebbe mancare Kessié che la scorsa estate ha deciso di lasciare i rossoneri per raggiungere il Barcellona . L'ex rossonero potrebbe tornare a Milano, ma sponda Inter .

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, dalla Spagna arriva una nuova suggestione di mercato per l'Inter. Nelle ultime ora sarebbe arrivata ai nerazzurri una proposta da parte del Barcellona per uno scambio che vedrebbe coinvolti Marcelo Brozovic e Franck Kessié. Trovano conferma dunque le voci dalla Spagna. Al momento, la proposta del Barcellona non avrebbe avuto sviluppi concreti. Resterebbe dunque un'idea che andrebbe poi affrontata discutendo anche con i giocatori e valutandone le rispettive volontà. L'ex del Milan, quindi, tornerebbe di nuovo in orbita nerazzurra. Il post Lecce-Milan e la Supercoppa. La Russa sulla questione stadio>>>