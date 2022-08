Calciomercato Inter – Galtier: ”Skriniar? Non posso dire che sia finita”

Non è mistero che quest'estate il PSG abbia tentato fortemente di portare a Parigi Milan Skriniar, difensore dell'Inter. In vista del match di domani che vedrà Les Parisiens sfidare il Tolosa, Cristophe Galtier ha parlato in conferenza stampa e tra gli argomenti toccati figura anche quello relativo al difensore dei Vice Campioni d'Italia. Com'è risaputo, durante questa sessione di calciomercato i dirigenti parigini si sono visti sbarrare la porta in faccia da parte dei plenipotenziari interisti più volte; questi ultimi hanno infatti voluto evitare a tutti i costi di perdere uno dei giocatori più rappresentativi e importanti della rosa di Simone Inzaghi.