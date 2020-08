Calciomercato Inter – Fatta per Sanchez a titolo definitivo: le cifre

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, è fatta per l’acquisto a titolo definitivo di Alexis Sanchez da parte dell’Inter. I contatti continui degli ultimi giorni hanno portato ad un accordo totale: il cileno risolverà il contratto con il Manchester United e sarà libero di firmare un triennale con i nerazzurri, che non dovranno sborsare nessuna cifra per acquistarlo. Ci sono anche i dettagli sul nuovo contratto del ‘Niño Maravilla’, che percepirà un ingaggio da top player, pari a 7 milioni di euro netti all’anno.

