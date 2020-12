Calciomercato Inter – Eriksen, oltre al danno anche la beffa

CALCIOMERCATO INTER – Dopo un inizio di stagione difficile, ora l’Inter sta ritrovando la quadratura e soprattutto la continuità dei risultati. La squadra di Antonio Conte ha rischiato di staccarsi subito dal gruppo di testa, che però ha frenato altrettanto, con l’eccezione del Milan primo in classifica. Ancora tutto è possibile. Il vero problema nerazzurro è in Champions League, dove rischia ancora l’esclusione ai gironi e si deciderà tutto all’ultima giornata. Fuori dal campo, invece, il problema è un altro.

Non trova pace, infatti, Christian Eriksen. Il danese classe 1992 non viene quasi mai utilizzato da Conte, che anche ieri lo ha mandato in campo solo nel recupero. Insomma, il futuro è segnato e a gennaio, salvo sorprese, sarà addio. L’Inter aspetta solo che qualcuno si faccia avanti con almeno 50 milioni. Una cifra che però potrebbe essere troppo alta, anche perché lo stesso Eriksen potrebbe “farla pagare” ai nerazzurri: per andare via potrebbe richiedere un incentivo. L’Inter, così, rischia di ritrovarsi beffata.

UN DIFENSORE IN ARRIVO, LO MANDA MOURINHO >>>