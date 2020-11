Calciomercato Inter – Dybala nel mirino, ecco perché si può

CALCIOMERCATO INTER – Dopo un grande finale lo scorso anno, Paulo Dybala ha iniziato malissimo questa stagione. L’argentino classe 1993 probabilmente sente anche il peso della trattativa per il rinnovo di contratto, che non arriva. Contratto che è attualmente in scadenza nel 2022. Ecco perché, soprattutto in caso di non miglioramento in campo, se non dovesse arrivare la firma potrebbe esserci la cessione. Andrea Pirlo sta dimostrando come non sia fondamentale e una cessione darebbe aria alle casse della Juventus.

Il prezzo è sempre molto alto infatti: servono almeno 80 milioni per aggiudicarsi la Joya. Questo se la Juve dovesse cederlo già a gennaio. In estate, invece, il prezzo scenderebbe molto, a un anno dalla scadenza. Le squadre interessate e pronte a fiutare l’affare non mancano. L’Inter, in particolare, lo segue da tantissimo tempo. Giuseppe Marotta lo stima tantissimo.

Dybala sarebbe preso però in considerazione solo in caso di addio di Lautaro Martinez. Altro argentino, classe 1997, ha sempre una clausola rescissoria da 111 milioni. Con quei soldi, l’Inter andrebbe poi a prendere Dybala, considerato l’erede perfetto del Toro. Il mercato, spesso, è ricco di sorprese.

