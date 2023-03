Calciomercato Inter – Si pensa già al dopo Dumfries, sono 3 i nomi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe deciso di escludere Robin Gosens dalla lista dei partenti per aggiungerci il nome di Denzel Dumfries. Il terzino olandese già in estate fu cercato da alcune squadre inglesi come il Chelsea e il Manchester United, trovandosi, però, di fronte un secco no da parte della dirigenza nerazzurra. Nonostante ciò, i piani sembrerebbero essere cambiati e l'Inter sarebbe disposta ad accogliere eventuali offerte.