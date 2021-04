Calciomercato Inter – Doppio rinnovo col ritorno di Zhang a Milano

Il calciomercato dell'Inter passa in primis dai rinnovi di contratto. In due dovrebbero firmare con l'arrivo di Zhang a Milano.

Il calciomercato dell'Inter sarà composto principalmente da rinnovi. Niente acquisti, niente cessioni clamorose. La situazione societaria nerazzura è delicata e la Superlega ha peggiorato ulteriormente le cose. Bisogna quanto meno blindare i giocatori già in rosa e uno di questi sarà Lautaro Martinez. L'argentino classe 1997 prolungherà di un anno, fino al 2024. L'ingaggio aumenterà fino a 4,5-5 milioni, bonus compresi. Soprattutto, però, sarà eliminata la clausola rescissoria da 111 milioni. L'accordo di massima è stato raggiunto, ma serve il ritorno in Italia di Steven Zhang per arrivare alla firma.