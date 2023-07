Calciomercato Inter – Idea Demiral: contatti con l’Atalanta

Dopo aver perso il difensore centrale slovacco Milan Skriniar a zero, l'Inter si muove per cercare un valido sostituto. Tra i tanti nomi, sicuramente quello più ricorrente è di Merih Demiral. Il calciatore sembrerebbe non intenzionato a rimanere a Bergamo. Difatti nell'ultima intervista a Inter-News, l'agente del turco, Furkan Yildirim, ha spiegato come il suo assistito vorrebbe cambiare aria e non desidera continuare con l'Atalanta. Contestualmente, ha spiegato come l'Inter sia un'opzione da tenere in conto e più che concreta.