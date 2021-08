Calciomercato Inter – Casting per il dopo Lukaku: ecco i nomi

L'Inter come sostituirà Romelu Lukaku? Ecco tutti i nomi valutati dalla dirigenza nerazzurra in questa sessione di calciomercato

Riccardo Varotto

L'Inter sta valutando diversi profili per sostituire Romelu Lukaku in questa sessione di calciomercato. Il belga passerà al Chelsea per un cifra vicina ai 115 milioni, guadagnando il primato di cessione più costosa della storia della Serie A. La partenza dell'attaccante lascia ai nerazzurri numerosi punti interrogativi: quale sarà il suo sostituto? E soprattutto, sarà il grado di ripetere gli stessi numeri dell'ex Manchester United?

Nei giorni scorsi, Sky Sport ha fatto i nomi di Joaquin Correa e Duvan Zapata per l'Inter. Il giocatore della Lazio è in uscita dalla Capitale e i nerazzurri lo osservano molto da vicino, con Simone Inzaghi che lo conosce alla perfezione. Il colombiano invece accetterebbe volentieri la destinazione Inter, come affermato dal suo agente recentemente. La valutazione che ne fa l'Atalanta è di circa 40 milioni di euro. È importante sottolineare che l'arrivo di uno di questi due giocatori non esclude l'altro: i due profili piacciono molto alla dirigenza e qualora ci fosse l'occasione giusta, arriverebbero entrambi.

Nelle ultime ore si è parlato anche di Edin Dzeko. Il bosniaco è già stato vicino all'Inter in passato, ma la trattativa non si è mai concretizzata. Questa volta però la musica potrebbe cambiare, dato che i nerazzurri hanno una forte urgenza di trovare un numero 9: il cigno di Sarajevo non sarebbe una semplice riserva, ma partirebbe titolare. Ecco le nostre pagelle dei rossoneri dopo Real Madrid-Milan