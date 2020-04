Calciomercato Inter – Brozovic verso il Liverpool? La situazione

CALCIOMERCATO INTER – Marcelo Brozovic è uno dei punti fermi dell’Inter da diverse stagioni. Il cambio allenatore in casa nerazzurra non ha cambiato le cose. Il croato è sempre al centro del progetto e del gioco interista. Ma attenzione perché in futuro, già quest’estate, è da tenere d’occhio il Liverpool.

La di Jurgen Klopp avrebbe fissato in Brozovic il rinforzo ideale per la prossima stagione. Ma fonti vicine all’Inter, riferiscono che il Liverpool non ha fatto alcuna offerta ufficiale. Il futuro di Brozovic è comunque incerto. L’agente vuole un rinnovo e un aumento dell’ingaggio, attualmente a 3,5 milioni netti annui. Riguardo al cartellino, l’Inter chiede almeno 60 milioni di euro. Una cifra che i Reds possono permettersi. Da capire se vorranno fare o meno questo investimento. A proposito di Inter, ecco i quattro obiettivi in entrata: i dettagli >>>

