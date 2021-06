Calciomercato Inter – Brozovic, nodo rinnovo: le ultime

Potrebbe essere un altro sacrificato dell'Inter nel prossimo calciomercato, se non rinnoverà Brozovic. Ecco tutte le ultime.

Non è un giocatore da copertina, a meno che il calciomercato non lo porti da un'altra parte, ma Marcelo Brozovic è tra i più importanti elementi dell'Inter. Lo è stato in passato e dovrebbe esserlo anche in futuro. Corre tanto, è importante tatticamente, ha un ottimo piede e tanto carattere e personalità. Uomo spogliatoio, oltre che grande talento sul campo, Brozovic. Lo ha lanciato Luciano Spalletti, lo ha sfruttato Antonio Conte e anche Simone Inzaghi sembra pronto a far girare l'Inter intorno a lui. Tatticamente cambierà poco: sempre 3-5-2 e Brozovic ci sguazza. Attenzione però: il contratto è in scadenza nel 2022 e dovrà rinnovare o sarà addio, scombinando i piani del nuovo allenatore.