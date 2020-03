Calciomercato Inter – Brozovic, futuro incerto: rinnovo o addio?

CALCIOMERCATO INTER – Dopo un mercato estivo e invernale di tutto rispetto, l’Inter è ritornata ad essere una delle squadre che si contendono il campionato. L’arrivo di Antonio Conte ha dato una spinta in più anche a coloro i quali erano in nerazzurro da diverso tempo: uno di questi è sicuramente Marcelo Brozovic, perno insostituibile del centrocampo. I vertici interisti hanno provveduto a rinnovare il suo contratto lo scorso anno, fissando al suo interno una clausola di 60 milioni di euro.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, ci sarebbe il pensiero di adeguare ulteriormente il contratto di Brozovic ma, nello stesso tempo, il suo entourage starebbe spingendo per un suo trasferimento in Premier League. Se l’Inter volesse evitare questo scenario dovrebbe per forza fare qualcosa in termini di ingaggio, ma la presenza di una clausola abbastanza esosa non induce alla fretta. Il numero 77 sta molto bene in nerazzurro, ma la variabile Premier aleggia come non mai. Intanto ecco l’intervista rilasciata da Gianluigi Donnarumma su ‘Rivista 11’, continua a leggere >>>

