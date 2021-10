Calciomercato Inter – Bloccato Onana: sarà portiere titolare nel 2022

Andre Onana, portiere camerunense dell'Ajax, sostituirà tra i pali Samir Handanovic: sarà dell'Inter nel calciomercato estivo 2022

L' Inter , nel prossimo calciomercato estivo, acquisterà ufficialmente Andre Onana , classe 1996 , portiere dell' Ajax e della Nazionale del Camerun . Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il club di Corso Vittorio Emanuele, infatti, ha già bloccato Onana, il cui contratto con i 'Lancieri' di Amsterdam scadrà il prossimo 30 giugno 2022 . Pertanto, lo preleverà a parametro zero , ratificando l'operazione già all'inizio del prossimo mese di febbraio, con decorrenza 1° luglio 2022 .

Salvo sorprese, sarà Onana, quindi, il prossimo portiere titolare dell'Inter, con il capitano ed attuale titolare del ruolo Samir Handanovic, anch'egli in scadenza di contratto, che potrebbe comunque restare come suo vice. Onana vanta già un'ottima esperienza internazionale: 36 presenze in Champions, quindi 17 in Europa League e 18 partite con il Camerun. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Onana è all’Ajax dal 2015 e ha collezionato 204 presenze, vincendo due campionati, due Coppe d’Olanda e una Supercoppa nazionale.