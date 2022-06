Calciomercato Inter – Vicino Bellanova, si insiste per Bremer e Dybala

Raoul Bellanova è vicino a trovare un accordo con l'Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Si lavora ancora per Bremer e Dybala

Carmelo Barillà

Il calciomercato dell'Inter è in fermento. I nerazzurri iniziano a muoversi con decisione per provare a rinforzarsi e a scucire di dosso lo Scudetto al Milan nella prossima stagione. Tante le trattative in piedi per la squadra di Simone Inzaghi, che lavora in entrata ed in uscita.

Bellanova ad un passo

Raoul Bellanova è vicino a trovare un accordo con l'Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Simone Inzaghi ha individuato nell'esterno destro del Cagliari la perfetta alternativa a Denzel Dumfries. Bellanova, cresciuto nella Primavera del Milan, ha poi maturato esperienze al Bordeaux e al Cagliari. I sardi lo hanno riscattato dai francesi nonostante la retrocessione in Serie B. Bellanova, infatti, si è distinto come uno degli elementi migliori nella rosa degli isolani grazie alla sua spinta costante sulla corsia. Ora il grande salto è davvero vicino e per 8 milioni di euro complessivi Bellanova dovrebbe vestire la maglia dell'Inter.

Bremer e Milenkovic per la difesa

L'Inter continua a lavorare per un difensore centrale. I nomi da regalare ad Inzaghi sono due: Bremer e Milenkovic. Il primo piace molto ed è la primissima scelta. Il Torino vorrebbe inserire nella trattativa delle contropartite tecniche. Secondo il 'Corriere della Sera' i nomi giusti potrebbero essere quelli di Gagliardini e Pinamonti. Il primo piace molto alla Fiorentina, il secondo al Monza. Su Bremer c'è da registrare anche l'interesse del Tottenham. L'alternativa a Bremer si chiama Milenkovic. Affare possibile secondo 'La Gazzetta dello Sport'. Milenkovic rinnovò il contratto con la Fiorentina l'estate scorsa per una stagione, con la promessa di esser liberato a fronte di un'offerta da 15 milioni di euro.

Contatti continui con Dybala

I contatti con l'entourage di Paulo Dybala proseguiranno anche oggi. Il procuratore della 'Joya', Jorge Antun, è atteso nella sede nerazzurra per cercare un'intesa economica. Su questo verte la trattativa, che fino a qualche giorno fa sembrava in discesa. L'Inter ha offerto all'attaccante argentino un contratto quadriennale da 6 milioni netti più bonus per arrivare a toccare quota sette.

Asllani quasi fatta, Lukaku c'è da attendere

Per Asllani è quasi fatta. Il centrocampista albanese classe 2002 dell'Empoli ha una valutazione attorno ai 10 milioni. Cifra che l'Inter metterebbe sul piatto in questa sessione di calciomercato, ma manca l'intesa sulla formula (prestito con obbligo di riscatto) e sulla contropartita da girare ai toscani (Satriano o Esposito). Non sarà questione breve invece l'ipotetico ritorno a Milano di Romelu Lukaku: non si potrà andare oltre il 30 giugno però, dato che a fine mese scadono i benefici del Decreto Crescita. L'avvocato Ledure lavorerà ai fianchi del Chelsea per rendere possibile il prestito oneroso senza una cifra enorme di ipotetico riscatto. A riferirlo è 'La Gazzetta dello Sport'.

Capitolo uscite: Skriniar, Bastoni e de Vrij

Un big (se non due) andrà ceduto. Per Skriniar l'Inter vorrebbe 70-80 milioni, ma a 60 si potrebbe chiudere. Il PSG pare disposto ad accontentare le richieste nerazzurre. Per poi poter reinvestire bisognerà anche trovare un'intesa per le buonuscite di Vidal e Sanchez. In uscita anche Gagliardini e Sensi. Occhio però alla possibile cessione di uno tra Bastoni e de Vrij. Dagli incassi per Skriniar e uno degli altri centrali dipenderanno anche i colpi in entrata.