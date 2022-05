Calciomercato Inter – Bastoni il sacrificato: il sostituto sarà Romagnoli?

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter potrebbe cedere Bastoni: il difensore nerazzurro potrebbe essere rimpiazzato da Romagnoli

Nonostante l'Inter stia lottando per la conquista del 20esimo scudetto, la situazione economica della società non è sicuramente delle migliori. Come già capitato l'estate scorsa, anche in questa che verrà si prevede che il club nerazzurro dovrà cedere uno dei suoi migliori giocatori per finanziare il mercato estivo.