Calciomercato Inter – Barcellona, follie per Lautaro Martinez: le ultime

CALCIOMERCATO INTER – Il Barcellona è pronto a fare follie per Lautaro Martinez. Lo riporta il ‘Daily Mirror’ che spiega come il futuro dell’argentino all’Inter è tutt’altro che sicuro. Il motivo? La clausola rescissoria di 113 milioni di euro presente sul contratto del ‘Toro’. I ‘blaugrana’ non solo sarebbero disposti a pagare l’intera cifra della clausola, ma offrirebbero all’attaccante nerazzurro un contratto di 18 milioni di euro netti a stagione. Intanto Milan e Napoli potrebbero scatenare un’asta per un attaccante spagnolo: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

