Calciomercato Inter – Balogun vuole i nerazzurri: offerta in arrivo

Balogun, il talentino che ha stregato tutti: i nerazzurri sono la pista preferita

Balogun è un attaccante promettente che milita nell'Arsenal. Dopo aver giocato a lungo nelle giovanili, ha debuttato in prima squadra il 29 ottobre 2020 contro il Dundalk, partita vinta per 3-0 dai Gunners. Il 3 agosto 2022 viene ceduto in prestito al Reims. In Francia si metterà in mostra, disputerà una grande annata e siglerà 22 gol in 39 presenze.