Calciomercato Inter – Avanti tutta per Kumbulla: le ultime

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter ha deciso: Marash Kumbulla è l’obiettivo numero uno per la difesa in vista della prossima stagione. Sono molti i club che hanno messo ne mirino i giovane calciatore del Verona, tra cui anche Milan e Napoli. Gli azzurri avevano trovato a gennaio l’accordo con gli scaligeri sulla base di 25 milioni di euro. Una soluzione che lusinga Kumbulla, che però non è intenzionato ad accasarsi all’ombra del Vesuvio.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, i nerazzurri vogliono sfruttare a loro vantaggio questa situazione inserendosi prepotentemente per il giocatore. Il Verona chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro e non accetta contropartite nell’operazione. Ci sarà ancora da studiare la giusta strategia, ma quel che appare certa è la volontà dell’Inter, che proverà nei prossimi mesi ad assicurarsi uno dei talenti migliori della Serie A. Intanto l’obiettivo rossonero Florian Thauvin ha deciso il suo futuro, continua a leggere >>>